Yaya geçidinden koşarak geçtiği sırada servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

24 yaşındaki Tayfur Ergün, Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle mevkisinde yolun karşısına koşarak geçmek istedi.

Ergün’e bu sırada Y.B.'nin kullandığı 07 C 74906 plakalı servis otobüsü çarptı.

Feci kaza sonrasında genç, ağır yaralandı.

Müdahale yetmedi

Turizm sektöründe çalıştığı belirlenen Ergün, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre Ergün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan kaza anı iki farklı açıdan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya’da 24 yaşındaki genç, koşarak geçmek istediği yolda öldü ViDEO