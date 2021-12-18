Antalya'da 3 aylık kızını döverek öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu

Serik ilçesinde, 3 aylık bebeğini darbederek ölümüne neden olan vahşi baba, cezaevinde çarşafla ranzaya asılı halde ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 16 Kasım tarihinde kan donduran bir olay yaşanmıştı.

Uzun süredir beraber yaşayan Mustafa G. ile Beyza Topçu arasında ev kirası nedeniye tartışma çıktı.

ÖNCE ANNEYİ SONRA BEBEĞİNİ DARBETTİ

Tartışma sonucunda Mustafa G., ilk olarak Beyza Topçu'yu ardından ise olayların sesine uyanan 3 aylık bebeği Elif Ada Topçu'yu vahşice darbetti.

3 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Çocuğunun hareketsiz kaldığını fark eden annenin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Elif bebek , hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

Beyza Topçu, polis merkezine giderek baba Mustafa G'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Mustafa G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE ASILI HALDE BULUNDU

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu.

VAHŞİ BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede ise bebeğini vahşice öldüren Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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