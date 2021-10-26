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    Antalya'da 3 ayrı yerde eş zamanlı orman yangınları çıktı

    Kumluca ilçesinde aynı saatte 3 ayrı noktada orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede söndürülürken, sabotaj ihtimaline güvenlik güçleri devriye dolaşmaya başladı.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 01:27
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    Antalya'da 3 ayrı yerde eş zamanlı orman yangınları çıktı

    Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı.

    İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdaha etti.

    Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

    SABOTAJ İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

    Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı.

    Teyakuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye dolaşmaya başladı.

    Yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Antalya da 3 ayrı yerde eş zamanlı orman yangınları çıktı #1

    Antalya da 3 ayrı yerde eş zamanlı orman yangınları çıktı #2

     

     

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