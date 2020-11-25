3 gün içerisinde 13 ayrı restoran ve kafeyi soyan iki şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalanarak ceza evine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen ay 3 farklı günde çeşitli restoran ve kafelerde art arda çekmecelerden para ve bahşiş kutularının çalınması suretiyle hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

Salgın nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olması ve güvenlik kameralarının çalışmaması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar kapsamında elde edilen güvenlik kamerası ve MOBESE görüntüleri polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Toplam 250 saatlik görüntüleri izleyen polis ekipleri hırsızlık olaylarının şüphelilerin Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat olduğunu tespit etti.

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından 23 Kasım Pazartesi günü yakalanan şüphelilerin üzerinden iş yerlerinden çaldıkları bahşiş kutularından alındığı değerlendirilen 400 lirası demir olmak üzere 1300 lira ele geçirildi.

Antalya'da 3 günde 13 iş yerini soydular: 2 tutuklu VİDEO



SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler ifadelerinde 11, 14 ve 19 Ekim tarihlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi, Manavgat ilçe merkezi ve Kumköy Turizm Bölgesi’nde 13 ayrı restoran ve kafeye girerek bahşiş kutularını çaldıklarını söyledi.

UYUŞTURUCU VE ALKOL ETKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheliler, her defasında ayrı motosiklet kullandıklarını ve iş yerlerine girerken yüzlerini maskeyle kapattıklarını belirtip, suçlarını itiraf ederken, bazı iş yerlerine ise uyuşturucu ve alkolün etkisi altında girdiklerini söyledi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemede şüphelilerden Alperen Oğuzhan Büyüköğer’in 15 iş yerinden 23, Hanifi Polat’ın ise 14 iş yerinden toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelileri, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.