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    Antalya'da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada

    Kumluca ilçesinde 3 kişinin; 2 gün önce yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 17.01.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 17:59
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    Antalya'da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada

    Antalya’nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim kavşağında 15 Ocak akşamı Abdullah Korkmaz (27) yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı otomobille Onur Turhan yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

    3 KİŞİ CAN VERDİ

    Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mehmet Yıldız (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, Durdu Korkmaz (64) ve Ayşe Eken (58) götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu ve Onur Turan ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

    Antalya'da 3 kişinin öldüğü feci kaza İZLE

    FECİ KAZA KAMERADA

    3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Görüntülerde otomobillerden birinin kavşakta dönüş için manevra yaptığı sırada, karşı yönden hızla gelen diğer otomobilin çarpma anları yer aldı.

    Her iki aracın da yolda savrulup, hurdaya döndüğü anlar anbean görüntülerde yer aldı.

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