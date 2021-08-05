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Antalya’da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu

Antalya’da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu

Jandarmanın durdurduğu bir kamyonetten, değeri 3 milyon 300 bin TL olan 18 bin 964 adet kaçak ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.