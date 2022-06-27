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    Antalya'da, 3 noktada yangın çıkaran şahıs tutuklandı

    Alanya’da 3 farklı noktada yangın çıkardığı tespit edilen ve suçüstü yakalanan Halil Yanık isimli şahıs tutuklandı.
    • 27.06.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 18:04
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    Antalya'da, 3 noktada yangın çıkaran şahıs tutuklandı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde, 24 Haziran günü saat 00.30 sıralarında 3 ayrı noktada yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü.

    DHA’nın haberine göre; kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 ayrı yere ateş atıldığını da tespit etti.

    Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı.

    Suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

    Şüphelinin üzerinden çıkanlar

    Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı.

    Cezaevine gönderildi

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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