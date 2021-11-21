Antalya'da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu

Antalya'da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu

Babalarının sürdüğü kamyonet geri manevra yaptığı sırada annelerinin elinden kurtularak araca doğru koşan 3 yaşındaki ikizleri ölüm ayırdı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi’ndeki seralarına giden M.K., kamyonetine binip seradan çıkmak istedi.

M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu.

KAMYONUN ALTINDA KALDILAR

Çocuklarını görmeyen babanın araçla üzerinden geçtiği iki kardeş yaralandı.

Ailesi tarafından hemen Çalkaya Mahallesi’ndeki Aksu Semt Polikliniği’ne getirilen çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi.

İKİZLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İkizlerden durumu ağır olan Asaf hayatını kaybederken, Aras bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen Asaf bebeğin cenazesi, aile yakınları tarafından morgdan alındı. Asaf bebeğin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.