Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
661.268
1.56%
BTXN Coin
19.57
-5.23%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Antalya'da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu

    Babalarının sürdüğü kamyonet geri manevra yaptığı sırada annelerinin elinden kurtularak araca doğru koşan 3 yaşındaki ikizleri ölüm ayırdı.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu

    Antalya’nın Aksu ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi’ndeki seralarına giden M.K., kamyonetine binip seradan çıkmak istedi.

    M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu.

    KAMYONUN ALTINDA KALDILAR

    Çocuklarını görmeyen babanın araçla üzerinden geçtiği iki kardeş yaralandı.

    Ailesi tarafından hemen Çalkaya Mahallesi’ndeki Aksu Semt Polikliniği’ne getirilen çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi.

    Antalya da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu #1

    İKİZLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    İkizlerden durumu ağır olan Asaf hayatını kaybederken, Aras bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen Asaf bebeğin cenazesi, aile yakınları tarafından morgdan alındı. Asaf bebeğin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    Antalya da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu #2

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu #3

    Antalya da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu #4

    Antalya da 3 yaşındaki Asaf, geri manevra kurbanı oldu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir