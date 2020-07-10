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- Antalya'da 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
Antalya'da 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
- İHA
- 10.07.2020 - 15:16
Antalya’nın Elmalı ilçesinde 4 aylık Suriyeli kız bebek, fenalaşarak hayatını kaybetti.
Dün gece saatlerinde Elmalı ilçesinde meydana gelen olayda, Suriyeli Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte Adana’dan Elmalı’ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı.
3 çocuk babası Hasun'un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu Mehe Hasun dün birden fenalaştı.
4 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kızının durumunun kötü olduğunu fark eden Hasun, hemen komşulara giderek yardım istedi. Ailenin evine gelen komşuları, bebeği ve babasını arabaya bindirerek Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Sağlık ekipleri hastanede yaptıkları müdahalede 4 aylık Hasun'u kurtaramadı. Mehe Hasun’un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum Morgu’na kaldırıldı.
4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı VİDEO
CANSIZ BEDENİNİ BABASI TAŞIDI
Hasun’un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babaya teslim edildi. Ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracıyla Elmalı’ya gitti. Bebek, Elmalı’nın Kocapınar Mahallesi’nde defnedilecek.