Antalya'da 4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

En Son Haber

Suriyeli Allavi'nin bebeği, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni, babasına teslim edildi.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 4 aylık Suriyeli kız bebek, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Elmalı ilçesinde meydana gelen olayda, Suriyeli Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte Adana’dan Elmalı’ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı.

3 çocuk babası Hasun'un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu Mehe Hasun dün birden fenalaştı.

4 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kızının durumunun kötü olduğunu fark eden Hasun, hemen komşulara giderek yardım istedi. Ailenin evine gelen komşuları, bebeği ve babasını arabaya bindirerek Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Sağlık ekipleri hastanede yaptıkları müdahalede 4 aylık Hasun'u kurtaramadı. Mehe Hasun’un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum Morgu’na kaldırıldı.

4 aylık bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı VİDEO

CANSIZ BEDENİNİ BABASI TAŞIDI

Hasun’un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babaya teslim edildi. Ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracıyla Elmalı’ya gitti. Bebek, Elmalı’nın Kocapınar Mahallesi’nde defnedilecek.