Çıkan yangında 4 evini kaybeden 4 çocuk babası 79 yaşındaki Ahmet Çatal, 54 senelik emeğinin 2 dakikada bittiğini söyleyerek destek istedi.

Antalya Manavgat’ta çıkan yangının ilk gününde alevlere teslim olan Kalemler Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Ahmet Çatal'ın 4 evi yandı.

Çatal, bugün geldiği mahallesinde duygu dolu anlar yaşadı.

54 yıllık emeklerinin yerle bir olduğunu gören Ahmet Çatal, enkazın içinde gezip yanan arabasına baktı.

EVLERİNİ YENİDEN YAPABİLMEK İÇİN DESTEK İSTEDİ

Çatal, evlerini yeniden yapılabilmek için destek istedi.

Olay günü öğle saatlerinde tarladaki işlerini bitirdikten sonra evine girdiğini hatırlatan Ahmet Çatal, yangında 10 kişinin yaşadığı 3 katlı evinin yandığını söyledi.

Antalya'da 4 evi yandı: 54 yıllık emeğim, 2 dakikada bitti VİDEO







"KENDİMİ KURTARDIM"

4 çocuk babası Ahmet Çatal, ”Hanım, ‘Dışarı çıksana köyün üstünde yangın var’ dedi. Bir baktım her tarafı kara bulut sarmış göz gözü görmüyordu. Baktım yangın karşıya atladı. Burası da yukarıdan bir şahlandı. Canımızı zor kurtardık. Alev gelirken jandarma, ‘amca kaç kendini kurtar kanal yoluna git’ dedi. Allah’a şükür kanal yoluna döndüm kendimi kurtardım." diye konuştu.

"54 SENELİK EVİM"

Yangında 4 evinin yandığını ifade eden Çatal, “Doğdum doğalı buradayım. 54 senelik evim yandı. Çocuklarımla 10 kişilik aile yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımın yanında Ilıca’da kalıyorum. Ben ne yapacağım, çocuklarımın benim imkanım yok. Nasıl yaptıracağım. Ben ne edeceğim. Destek istiyorum.” dedi.



