Motosiklete aynı anda binen 4 genç hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kask takmadığı görülen 15-18 yaş aralığındaki 4 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet, diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

Plakasız motosikletin üzerinde giden 4 genç, kasksız olarak ve sırt sırta yolculuk yaptı.

Motosiklette bulunan 4 kişiden birinin sürücü koltuğunda, diğer 3'ünün ise arkasında olduğu görüldü.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden kişilerden 2'si ellerini havaya kaldırırken, en arkadaki kişi ise kendisini geriye doğru sarkıttı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndeki alt geçide girdiklerinde ise ortada yolculuk 2 kişi, ellerini kaldırıp oynamaya başladı. Bu sırada motosiklet sürücüsü, ayağa kalkarak bir süre aracı kullandı.

4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı VİDEO