Euro
0.00%
Dolar
0.00%
Altın
0.00%
Borsa
0.00
0.00%
Bitcoin
631.300
0.21%
BTXN Coin
34.09
-0.26%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Antalya'da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı

    Motosiklete aynı anda binen 4 genç hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kask takmadığı görülen 15-18 yaş aralığındaki 4 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet, diğer sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

    Plakasız motosikletin üzerinde giden 4 genç, kasksız olarak ve sırt sırta yolculuk yaptı.

    Motosiklette bulunan 4 kişiden birinin sürücü koltuğunda, diğer 3'ünün ise arkasında olduğu görüldü.

    MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

    Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden kişilerden 2'si ellerini havaya kaldırırken, en arkadaki kişi ise kendisini geriye doğru sarkıttı.

    Adnan Menderes Bulvarı'ndeki alt geçide girdiklerinde ise ortada yolculuk 2 kişi, ellerini kaldırıp oynamaya başladı. Bu sırada motosiklet sürücüsü, ayağa kalkarak bir süre aracı kullandı.

    4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya'da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı VİDEO

    Antalya da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı #1

    Antalya da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı #2

    Antalya da 4 gencin tehlikeli motosiklet yolcuğu kameraya yansıdı #3


    Görüş Bildir