Antalya'da 4 öğrenci sınıf arkadaşını hastanelik etti

Okul bahçesinde 'küfür' iddiası üzerine arkadaşları tarafından dövülen 12 yaşındaki Ali Emir Altıntaş'ın boynu kırıldı.

Antalya Manavgat'ta 5'inci sınıf öğrencisi olan Ali Emir Altıntaş, annelerine küfrettiği iddiası üzerine 4 arkadaşı tarafından darbedildi.

Eve yaralı halde dönen çocuk, ailesine durumu anlatıp hastaneye götürüldü.

Boynu kırıldı, aile şikayetçi oldu

DHA'nın haberine göre yapılan tetkiklerde Ali Emir'in boynunda kırık tespit edildi. Daha sonra hastane polisi tutanak hazırladı. Bir gün hastanede kalan Ali Emir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Anne Aygül Altıntaş, polis merkezine giderek ifade verdi, okul yönetimini de ihmalle suçladı. Boyunluk takan ve evde bakımı süren Ali Emir, 15 gün sonra doktor kontrolüne gidecek.

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"Oğlumuz yatıp kalkamaz oldu"

Anne Aygül Altıntaş, "Oğlumla konuşurken burnu kanamaya başladı. Kanamayı yarım saat durduramayınca hastaneye götürdüm. Arkadaşları tarafından darbedildiğini söyledi. Travmadan şüphelenerek tomografi çekildi. Boynunda kırık olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğum yatıp kalkamıyor, yemeğini yiyemiyor. Yediriyorum, tuvalete götürüyorum. Olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum." dedi.

"Okul yönetimi bu tür olayları engellemeli"

Yönetim ile konuşmak için daha sonra okula gittiğini anlatan Altıntaş, "Olayın yaşandığı gün nöbetçi öğretmen raporluymuş. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası yok. Benim çocuğum daha kötü olabilirdi. Ben yaşadım, başka çocuklar yaşamasın. Okumak da önemli ama okuldaki şiddetin önüne geçilmesi lazım. Burada en büyük payın okul idaresine düştüğünü düşünüyorum. Çocuklarımızı o kapıdan okula emanet ediyoruz. Çocuklarımızın okulda ne yaptığını bilmiyoruz. Çocuklarımızı güvensiz bir okula gönderdiğimizin farkına vardım." diye konuştu.

"Müdür olayın üstünü kapatmaya çalışıyor"

Baba Emrah Altıntaş da "Okul müdürü olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben üzerini kapattırmayacağım. Sonuna kadar peşinden gideceğiz. Çocuğumu bu okula nasıl gönderebilirim." ifadelerini kullandı.