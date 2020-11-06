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    Antalya'da 4 yeğenine cinsel istismarda bulundu: Tutuklandı

    Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 4 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 35 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 13:56
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 15:42
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    Antalya'da 4 yeğenine cinsel istismarda bulundu: Tutuklandı

    Antalya Gazipaşa'da yaşayan ve yaşları 9 ile 12 arasındaki 4 kız ve erkek kardeş, rehber öğretmenlerine, amcaları Hasan Y.'nin kendilerine 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

    Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince Hasan Y., gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Hasan Y., Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Hasan Y.'nin bekar olduğu ve yeğenlerinin yanındaki evde oturduğu öğrenildi.

    Antalya da 4 yeğenine cinsel istismarda bulundu: Tutuklandı #1

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