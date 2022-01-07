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    Antalya'da 5 gündür kız çocuğu bulundu

    Antalya'da 5 gündür haber alınamayan ve ailesinin kaçırıldığından şüphelendiği 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
    • AA
    • 07.01.2022 - 22:19
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    Antalya'da 5 gündür kız çocuğu bulundu

    Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebru ve Yılmaz G. çiftinin kız çocukları J.G. hakkında kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    KAYIP KIZ 5 GÜN SONRA BULUNDU

    Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp J.G. öğle saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

    J.G, adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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    HUSUMETLİLERİNİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİLER

    Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia eden ailesi polise başvurmuştu. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan J.G, 2 Ocak'ta market alışverişi için çıktığı evine bir daha dönmemişti. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ebru ve Yılmaz G. çifti, J.G'nin husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine gözaltına alınan G.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K'nin ise firari olduğu öğrenilmişti.

    Antalya da 5 gündür kız çocuğu bulundu #1

    Antalya da 5 gündür kız çocuğu bulundu #2


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