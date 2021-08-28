Antalya’da 5 yavru köpek, yakılmış ve darbedilmiş halde ölü bulundu

5 yavru köpek yakılmış ve darbedilmiş halde, bir sitenin otoparkında ölü olarak bulundu. Yavruları ölen anne köpeğin çaresizliği, kameraya yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1523 Sokak üzerindeki bir sitenin önündeki otoparkta, yavru köpekler araçların altında ve yanında ölü olarak bulundu.

Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bölgeye sevk edilen ‘Hayvan Durum İzleme’ (HAYDİ) ekipleri, yavru köpeklerin olduğu yeri koruma altına alarak vatandaşların ifadelerine başvurdu. Ölen yavru köpeklerin, yakıldığı ve darbedildiği görüldü.

AĞZINA ALIP GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Ölen yavruların annesi olan köpek, olan biteni izlerken sık sık havladı. Anne köpek, ölen yavrulardan birini ağzına alarak götürmeye çalıştığı.

Ortaya çıkan manzara kameraya yansırken, çevredeki vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Hayvanseverlerin koşmasıyla anne köpek, ağzındaki yavrusunu bırakıp yakın bir noktadan yine havlama devam etti.

Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yavru köpekleri topladı. Hayvanların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

“ANNLERİ 1 BUÇUK AY ÖNCE DOĞURMUŞTU”

Bölgede hayvanları besleyen Duygu Nebioğlu, daha önce de 3 kez hayvanlara yönelik bu olayları yaşadıklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Biz 4’üncü vakanın daha değişik olduğunu gördük. Daha önce zehirlenerek öldürülen yavrular bu kez, yakılarak ve dövülerek öldürülmüş. Sanki yavrular önümüze atılmış gibi. Buradaki köpek besleyemezsiniz dercesine 5 yavrumuzu ölü bulduk. 1 buçuk ay önce anneleri bu yavruları doğurmuştu.





“2 YAVRU CİDDİ ŞEKİLDE YAKILMIŞ”

Buradaki katliamı önlemek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şüphelilerin yakalanması için iyi bir gözlemleme gerekiyor. Yavrunun iki tanesi ciddi şekilde yakılmış, vücutlarında kırılma ve kaskatı kaldıklarını gördük. Vahşice ve kasten öldürüldüklerini düşünüyoruz.





“BUNU KÖPEKLERE YAPAN, YARIN ÇOCUKLARIMIZA DA YAPABİLİR”

Bölgedeki insanlar bize nefretle kinle bakmasın. Biz bu canlıları korurken, sizin yaşadığımız mahalleyi de koruyoruz. Bunu köpeklere yapan yarın çocuklarımıza da yapabilir.

Antalya’da 5 yavru köpek, yakılmış ve darbedilmiş halde ölü bulundu VİDEO

“ARTIK YORULDUK”

Bu görüntü karşısında çok üzgünüz. Şüphelilerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Artık yorulduk."





“SORUMLULARIN BULUNMASINI DEĞİL, CEZA ALMASINI İSTİYORUZ”

5 yavru köpeğin öldürülmesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Nursel Horoz ise, şu ifadeleri kullandı:

“Burada besleme bölgesi var. Provakatif bir hareket var. Besleme yapılmasın diye. Bu yavrular artık vahşice öldürülmesin. Sorumluların bulunması değil, ceza almasını istiyoruz. Biz besleme bölgemizin etrafına güvenlik kamerası istiyoruz. Biz gönüllüyüz.”