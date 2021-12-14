Antalya'da 6 çocuk annesi kayboldu

En sonra eşi ve oğluyla araziye giden anne Fatma Tosun'dan 34 saattir haber alınamıyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun (56), dün sabah eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı.

ANNEDEN HABER ALINAMADI

Tosun'dan 34 saattir haber alamadıklarını söyleyen ailesi, emniyete giderek kayıp ilanı verdi.

EN SON HASTANEYE GİTMİŞ

Aile, en son dün saat 23.00 sıralarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğunu öğrendikleri Tosun’un hayatından endişe duyduklarını söyledi.