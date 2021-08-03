Antalya’da 6 kişilik aile, yangından kurtulmak için havuza sığındı

Yangından ailesini kaçırırken çıkmaz sokağa giren Harun Yılmaz, bir villadaki havuzun içine sığındı. Yılmaz, olayın ardından yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde ikamet eden ve tarımla uğraşan Harun Yılmaz, geçen hafta yıllık izne ayrılmasının ardından ailesi ile baba ocağına geldi.

Bölgeyi etkisi altına alan orman yangınları ailenin bulunduğu eve yaklaşmaya başlayınca Yılmaz, hem eşini ve 3 çocuğunu hem Alzheimer hastası anneannesini otomobille bölgeden çıkarmak için mücadele etti.

Alevlerin arasından geçen Yılmaz, çıkmaz sokağa girdiğini fark etti.

Aracın arkasına yaklaşan alevlerden kaçmak için yol üzerindeki bir villanın duvarından ailesini geçiren Yılmaz, ailesi ile bahçede bulunan yüzme havuzuna girdi.

AİLESİNİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ÇABALADI

Yangının kendilerine iyice yaklaşması ile artan sıcaklıktan çocuklarını korumak için suya sokup çıkaran baba, diğer yandan da ailesini sakinleştirmek için çaba harcadı.

Saatler sonra alevlerin villaya da sıçraması ile Yılmaz ve ailesi, villanın çökme tehlikesine karşı aracı olduğu yerde bırakıp, kaçarak güvenli bölgeye ulaştı.

Harun Yılmaz, yangının ardından aynı havuza yeniden gittiğinde villanın çöktüğünü gördü.

Yaşadıklarını bir video ile anlatan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı.

“BU HAVUZ OLMASAYDI HEPİMİZ ÖLÜYORDUK”

Yılmaz, olay anını şu ifadelerle anlattı:

“Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli bir şekilde yangın geliyordu. Kendimiz havuza attık. Üstümüzde alevler vardı. Çocukları havuza batıra çıkara hayatta kaldık. Son anda hayatımızı kurtardık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde sağlam 5 ev kalmış sadece.





“KAÇARKEN YANLIŞ YOLA GİRMİŞİM”

Yıllık izne çıkmış, babamı ziyaret gelmiştim. Kozalaklar atınca bir anda yangın evimizin önüne geldi. Kaçarken yanlış yola girmişim. Kaçacak bir yerimiz yoktu.

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Tekrar dönsem arabanın içerisinde hepimiz yanacaktık. Burada havuz olduğunu görünce korkuluk demirlerinin üzerinden atlayıp buraya girdik. Uzun süre havuzun içerisinde kaldık. Villa tutuştu, yıkılsaydı yine ölecektik. Havuzdan çıktık ve çocukları güvenli bir alana ulaştırınca gidip yardım istedim.





“HAVUZDA YANMAYIZ DİYE DÜŞÜNDÜM”

Geldiğimizde alevler bir anda sardı etrafımızı. Havuzda yanmayız diye düşündüm. Çocukların hepsini kucakladık. Çocuklar 'Baba öleceğiz' diye ağlıyordu. Çocukları sürekli suya batırıp çıkarıyorduk.





“ÇOCUKLARIM HALA ŞOKTA”

Çocuklarıma bir şey olursa ne yaparım diye düşündüm. Bir şey olsaydı intihar ederdim. Bir baba olarak babalığımı yapamadım diye. Çocuklarım hala şokta. Uyurken bile 'Yangın var. Ev yanıyor' diye bağırıp uyanıyorlar.”