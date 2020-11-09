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    Antalya'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs Esenyurt’ta yakalandı

    Antalya’da karıştığı nitelikli yağma suçuyla beraber 7 ayrı suçtan aranan şahıs, Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 14:29
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:04
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    Antalya'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs Esenyurt’ta yakalandı

    2006 yılında birden fazla kişiye silahlı tehdit, darp, gasp ve hürriyeti tehdit etme ile ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işleyen ve 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ahmet S. isimli şahıs, Esenyurt’ta kıskıvrak yakalandı.

    İşlediği nitelikli yağma suçunun yanı sıra 7 ayrı suçtan da aranması olan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla adresi tespit edilip gözaltına alındı.

    DAHA ÖNCE ZORLA ÇEK TAHSİL ETMİŞ

    Şahıs, ekiplerin sorgularının ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Aranan şahsın, daha önce 2009 yılında da 20 bin lira çek verdikleri müştekiden çeki zorla geri almak istediğii ve bunun sonucunda M.R.D. isimli şahsı darbettiği öğrenildi.


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