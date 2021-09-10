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    Antalya’da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi

    Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’ndeki bir depoda, 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:28
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    Antalya’da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak ilaç bulunduğunu ve söz konusu ilaçların piyasaya sürüleceği biligisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 610 BİN LİRA

    Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 610 bin lira olan, 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.B. ve N.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    M.B. ve N.E., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Antalya’da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi ViDEO

    Antalya’da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi #1

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