Antalya'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

AA
Emniyet güçlerinin özverili çalışmaları devam ediyor.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, il dışından kamyonla Antalya'ya yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi
Ekiplerce tespit edilen Ö.G'nin kullandığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurulup arandı.
Aramada, 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı
Kamyon sürücüsü Ö.G gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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