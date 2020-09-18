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    Antalya'da 7 yaşındaki çocuğa cuma namazına giderken otomobil çarptı

    7 yaşındaki çocuğa çarpan kadın sürücünün, yıllar önce oğlunu trafik kazasına kurban verdiği öğrenildi.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 15:22
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 15:22
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    Antalya'da 7 yaşındaki çocuğa cuma namazına giderken otomobil çarptı

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi üzerindeki evlerinden cuma namazına gitmek için çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e, Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı.

    Otomobilin sürüklediği Ömer, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A.'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.

    AYAKKABISI YOLUN ORTASINDA KALDI

    Dilek A., ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

    Kaza sonrası küçük Ömer'in ayakkabısının yolun ortasında kaldığı görüntüler, yürekleri dağladı.

    Antalya da 7 yaşındaki çocuğa cuma namazına giderken otomobil çarptı #1

    KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKAN DRAM

    Ömer’e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Dilek A.'nın, yıllar önce benzer bir acı yaşadığı belirlendi.

    Dilek A.'nın, 2 yaşındaki çocuğunu trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

    Antalya da 7 yaşındaki çocuğa cuma namazına giderken otomobil çarptı #2

    Antalya da 7 yaşındaki çocuğa cuma namazına giderken otomobil çarptı #3

    Antalya da 7 yaşındaki çocuğa cuma namazına giderken otomobil çarptı #4

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