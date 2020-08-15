Antalya'da 8 bin liralık tesbih ve bileklik hırsızlığı

Antalya'da 8 bin liralık tesbih ve bileklik hırsızlığı

Kaldırım taşıyla dükkanın camını kıran hırsız, çaldığı 40 bileklik, 30 tesbih ve çok sayıda çakıyla kaçtı.

Antalya'da saldırıya uğrayan bir iş yeri soyuldu.

Geçtiğimiz salı günü, sabah saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki bir tesbih dükkanında meydana gelen olayda, Mehmet Zeki Zorbay, komşusunun "hırsızlık olmuş" telefonuyla iş yerine geldi.

40 BİLEKLİK, 30 TESBİH ÇALDILAR

İnceleme yapan Zorbay, lamine cama açılan bir delikten,yaklaşık 8 bin lira değerinde el yapımı özel 40 bileklik, 30 tesbih ve çakıların çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir gün geçmeden Zorbay’ın tüm ürünlerini teslim etti.

"KALDIRIM TAŞIYLA DELİK AÇTI"

Öte yandan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Siyah giyimli, başında şapka ve elinde poşetle iş yerinin önüne gelen ve keşif yapan bir kişinin, daha sonra eline aldığı kaldırım taşını cama attığı görüldü.

İlk vuruşunda lamine cama delik açamayan şüpheli, ikinci atışında hedefine ulaştı. Açtığı delikten elini tezgaha doğru uzatan şüpheli reyondaki ve tabladaki 40 bileklik, 30 tesbih ve çok sayıda çakıyı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaldırım taşıyla camı kırdı, el yapımı tesbih ve bileklik çaldı ViDEO

Kısa sürede ürünlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Zeki Zorbay, olayı ise şöyle anlattı:

"3 gün önce sabah saatlerinde bir şahıs geliyor. Parke taşını alarak, camımıza iki defa vurup, sadece delik açıp kolunu sokuyor. Alabildiği kadar ürünü alıp, götürüyor. 30 adet tesbih götürdüler, 40 adet de bileklik götürdüler. Polis ekipleri geldi işlemleri tamamladık, ardından 24 saat geçmeden şahıslar yakalandı. 4 kişilermiş. Ürünleri teslim aldık."





ÜRÜNLER YÜKSEK MEBLAĞLI

Tesbih ve bilekliklerin tamamının el yapımı ve önemli ürünler olduğunun altını çizen Zorbay, “Yüksek meblağlı üründü hepsi. Hırsız, bir kere vuruyor, camı kıramıyor. Elinde poşetle geliyor. Camı vurup komple hepsini almak için geliyor ama başaramıyor. O esnada kolunu da kesmiş. Şimdi artık kesinlikle otomatik panjur sistemi yaptıracağız. Ürünleri de dışarıda bırakmıyoruz, kasaya koyuyoruz." diye konuştu.

Zorbay, hırsızın camı tamamen kırıp tüm ürünleri alma hedefiyle elinde poşetle geldiğini belirterek, camın kırılmamasının kendilerini büyük bir zarardan koruduğunu bildirdi.

Mehmet Zeki Zorbay'ın hırsızların cama delik açmada kullandığı parke taşını ise dükkanının önünde sakladığı görüldü.