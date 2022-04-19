Antalya Manavgat'ta 8 gün önce evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki öğrenci Fırat Çiftsüren'den acı haber geldi.

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda saat 13.30 sıralarında bir erkeğe ait cesedi görenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbar bulundu.

Ekipler cesedi botla ırmaktaki iskeleye çıkardı.

Ev arkadaşı tespit etti

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında ceset bulunduğunu duyup dere kenarına gelen Hakan Kartal, kıyafet, kulaktaki küpe deliği ve boyundaki kolyeden cesedin 8 gündür kayıp olan ev arkadaşı Fırat Çiftsüren'e ait olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre, Çiftsüren'in Manavgat Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve bir kafede part time çalıştığı öğrenildi. Çiftsüren'in 8 gün önce evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını belirten Kartal, arkadaşının sakin kişiliğe sahip olduğunu belirtti.

Kartal, Çiftsüren'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan anne ve babasının da ilçeye Çiftsüren'i aramaya geldiğini söyledi.

Cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen anne ve baba da Çiftsüren'in cansız bedenine bakmak istedi. Jandarmanın izniyle cesedi gören anne uzun süre ağladı. Çiftsüren'in cenazesi, savcının incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Tutunacak bir dalımız kalmadı, tutunamıyoruz" paylaşımı dikkat çekti

Fırat Çiftsüren'in kaybolmadan 1 gün önce sosyal medya hesabında 'Hepsi manyak bunların', 'Yüzme bilmeyen Ankaralı', 'Günaymadı', hesabının ana sayfasında ise 'Tutunacak bir dalımız kalmadı, tutunamıyoruz' yazısı paylaştığı görüldü.

Antalya'da 8 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu VİDEO





















