Antalya'da 92 milyon liralık tefecilik operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik suçu kapsamında Döşemealtı ilçesinde 6 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Müracaatta bulunan kişilerin banka hesap hareketleri ve sunulan belgeler ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik eylemini gerçekleştiren ve birlikte hareket ederek vatandaşları toplamda 92 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

7 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, belge ve doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 7 zanlı ise tutuklandı.