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- Antalya'da 9'uncu katta temizlik yapan kadın, korku yaşattı
Antalya'da 9'uncu katta temizlik yapan kadın, korku yaşattı
15 katlı binanın 9'uncu katında balkondaki korkulukların dışına çıkarak camı temizleyen kadının korkmadan temizlik yaptığı anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 13.06.2021 - 13:22
- Güncelleme : 13.06.2021 - 13:30
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın 9'uncu katında temizlik yapan kadın, görenleri endişelendirdi.
Korkuluk dışına çıkıp balkon camını silen kadın hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlik yaptı.
YÜKSEKLİĞE ALDIRMADI
Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmadan camları silen kadın, daha sonra balkonun içini temizledi.
Antalya'da 9'uncu katta temizlik yapan kadın, korku yaşattı VİDEO