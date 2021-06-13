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    Antalya'da 9'uncu katta temizlik yapan kadın, korku yaşattı

    15 katlı binanın 9'uncu katında balkondaki korkulukların dışına çıkarak camı temizleyen kadının korkmadan temizlik yaptığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 13:30
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    Antalya'da 9'uncu katta temizlik yapan kadın, korku yaşattı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın 9'uncu katında temizlik yapan kadın, görenleri endişelendirdi.

    Korkuluk dışına çıkıp balkon camını silen kadın hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlik yaptı.

    YÜKSEKLİĞE ALDIRMADI

    Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmadan camları silen kadın, daha sonra balkonun içini temizledi.

    Antalya'da 9'uncu katta temizlik yapan kadın, korku yaşattı VİDEO

    9uncu katta tehlikeli temizlik -1

    9uncu katta tehlikeli temizlik -2

    9uncu katta tehlikeli temizlik -3

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