Antalya'da abdesti bozulan şahıs, köpek sahibini öldürdü

Restoranda köpeklerinin bir masaya gitmesi üzerine abdestinin bozulduğunu söyleyen şahısla tartışan iki arkadaş silahla vuruldu. Arkadaşlardan biri ölürken, diğeri ağır yaralandı.

İki gün önce akşam saatlerinde emlak işleriyle ilgilenen Mehmet Yüksel ve arkadaşı Metehan Gözükara, köpekleriyle birlikye bir restorana yemeğe gitti.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki restoranda iki arkadaşın yanındaki köpek, yan masadaki 3 kişilik grubun yanına gitti.

Köpek, gruptakilerden birine temas etti.

Köpeğin temas ettiği kişi abdestinin bozulduğunu söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı.

ABDESTİM BOZULDU KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi tabancasını çekip Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara’nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DA TEKMELEMİŞ"

Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alan Tacettin Yüksel, "Oğlum onlarca insanın gözü önünde köpek yüzünden öldürülmüş. Öldürdükten sonra da tekmelemiş. Arkadaşı ise yaralı. Ben onun saçının teline zarar gelsin istemezdim." diyerek gözyaşı döktü.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü. Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

























