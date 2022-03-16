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    Antalya'da ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı

    ABD'li Bryan Keith'in dünya turu yaptığı bisikletini çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandıktan sonra tutuklandı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 15:29
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    Antalya'da ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı

    Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith (46) ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, Haşim İşçan Mahallesi’ndeki Sevgi Apartmanı'nın bodrum katından, cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.

    Polise şikayetçi olan Bryan Keith, "Çok hatıram var o bisiklette. Almanya, Danimarka, İsveç, Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok ama onlarca ülke katettiğim hatıralar biriktirdim. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum. İnşallah bulunur" dedi.

    YAKALANIP TUTUKLANDILAR

    Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen V.B. ve B.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    ANTALYA EMNİYETİNE TEŞEKKÜR

    Bisiklet ise Bryan Keith ve Türk eşi Ferdane Şaşman Keith'in yurt dışında olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı.

    Bisikletinin bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduklarını belirten Keith çifti, Antalya emniyetine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Çift, Antalya'ya döndüklerinde bisikletlerini teslim alacaklarını kaydetti.

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