Tartıştığı ablasıyla işlettiği meze dükkanı önünde, yarı çıplak halde 2 tabancayla havaya ateş eden şahıs, benzin sandığı çamaşır suyu ile iş yerini yakmaya çalıştı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde bulunan meze dükkanının arka bölümünde yaşayan Enes Ş., dükkanı beraber işlettiği ablası ile tartıştı.

Tartışma sırasında alkollü olan ve ayakta durmakta zorluk çeken şahıs, 2 tabanca ile havaya 2 el ateş etti.

Enes Ş., daha sonra dükkana girip benzin sandığı çamaşır suyunu çevreye döküp, iş yerini yakmaya çalıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yarı çıplak halde kapı önüne çıkarak bağırmaya başlaması üzerine, çevredekiler polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

“MAHVETTİLER BENİ”

Ekiplerin müdahalesi ile şahsın elindeki tabancalara el konuldu.

Polis ekiplerinin şahsa kim ile kavga ettiğini sorması üzerine Enes Ş, “Kız kardeşimle kavga ettim. Onlar yüzünden ben burayı açtım. Mahvettiler beni ya boş ver.” ifadelerini kullandı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yarı çıplak olan şahsa giyinmesi için uyarıda bulunuldu.

Kıyafetlerini giymesinin ardından polis ekiplerinin kendisine uzattığı maskeyi takmamak içi direnince, ekip otosuna alınarak polis merkezine götürüldü.

MERMİ KOVANI BULUNDU

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 mermi kovanı bulundu.

Çöp konteynerinin yanında ise çamaşır suyu bidonu bulundu.

Antalya’da ablası ile tartışan alkollü şahıs, havaya ateş açtı VİDEO

