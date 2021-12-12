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- Antalya’da ablasını öldürdü, polisi arayıp teslim oldu
Antalya’da ablasını öldürdü, polisi arayıp teslim oldu
Ablasını tabancayla vurarak öldüren K.Ç, olaydan sonra polisi arayıp “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek polise teslim oldu.
- İHA
- 12.12.2021 - 13:29
Antalya’nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217’nci Sokak'ta 2 katlı bir evin bahçesinde, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. (52) ile tartışan K.Ç. (47), ablasının üzerine kurşun yağdırdı.
Abla olay yerinde hayatını kaybetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Polisi arayan K.Ç., “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın.” dedi.
İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ablasının ölümüne neden olan K.Ç., gözaltına aldı.
Polisin olay yerinde inceleme başlattı.