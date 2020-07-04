Antalya’da acemi hırsız kamerada

Bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız, zor anlar yaşadı. Motosikleti 2 kez düşürüp kendisi de üzerine düşen hırsız, üçüncü denemesinde arkadaşının da yardımıyla çalmayı başardı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde bir apartmanın önüne gelen iki şüpheli, motosikleti çalmak için harekete geçti.

Hırsızlardan biri gözcülük yaparken, diğeri motosikleti almaya çalıştı.

Yaşı küçük olduğu görülen hırsız, motosikleti hareket ettirmeye çalışırken yan yatırdı ve kendisi de üzerine düştü.

MOTOSİKLETİ DEVİRE DEVİRE GÖTÜRDÜ

Güçlükle motosikleti yerinden kaldırıp tekrar götürmeye çalışan hırsız, bu kez ters tarafa yatırdı. Yeniden motosikleti kaldırıp iteklemeye alışan hırsızın, bunu başaramayacağını anlayan gözcü arkadaşı, yerini bırakıp gelerek yardım etti.

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YAKIN BİR MAHALLEDE BULUNDU

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören Aytekin Alıcı, hemen polise başvuru yaptı. Babasının yadigarı olan motosikleti yakındaki bir mahallede plakası üzerinde atıl halde bulunan sürücü Aytekin Alıcı, motosikletine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"MANEVİ DEĞERİ VAR"

Kamera sistemi olduğu için motosikletini direksiyonundan kilitleyerek park ettiğini dile getiren Alıcı, "Tahminimce başka bir araca yükleyip götürmüşler. Yakındaki bir mahallede atıl halde bulduk. Motosikletimin değeri 11 bin TL. Bende manevi değeri çok yüksek çünkü rahmetli babamdan kalmaydı. Motosikletimi buldukları için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederim." dedi.

HIRSIZLAR GÖZALTINDA

Bu arada motosiklet hırsızı iki şüpheli, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.