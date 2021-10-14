Antalya'da acemi motosiklet hırsızının kaçışı kısa sürdü

Park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsızı, kilidin kırılması için yardım istediği çilingirci yakalattı.

Kilidi kırılmayan motosiklet, hırsızı yakalattı.

Antalya Muratpaşa'da öğlen saatlerinde 4 katlı binanın önüne gelen 30 yaşındaki Tolga Ö., bina girişinde bulunan motosikleti alarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Motosikletin kilidi kırılmayınca şahıs civardaki çilingirciden yardım talep etti. Ruhsatı isteyen çilingirciye cevap veremeyen hırsız, olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZ YAKALANDI

Yaşanan olaydan şüphelenen esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çalındığı noktadan 500 metre uzaklıkta buldu.

Olay yerinde soruşturma başlatan ekipler, kısa süre içerisinde motosiklet hırsızını yakaladı.

Parmak izi çalışmasının ardından sahibi Süleyman Olcay’a teslim edildi.

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"MOTOSİKLETİ 2000 YILINDA ANNEM ALDI"

Motosikletinin bulunması karşısında mutlu olduğunu belirten Olcay, “Bu sabah motosikletim çalındı. Polis ekiplerine ihbar ettim. Bunun üzerine polis ekipleri beni arayarak motosikletin bulunduğunu söyledi. Sağ olsun çevre esnafı motosikletin kilidini kestirmeye çalışınca durumdan şüphelenip, şahsa ruhsat sormuşlar. Şahıs da ruhsatın olmadığını söylüyor. Bunun üzerine esnaf arkadaşlar polisi haber veriyorlar.

5 dakika geçmeden polisler motosikleti bulup, hırsızı yakalıyor. Motosikletin bulunmasında toplumsal birlik ve beraberliğin aynı zamanda dayanışmamanın önemi büyük. Motosiklet 2000 yılında annem tarafından alındı. Maddi değeri yok ama manevi değeri yüksek olunca üzülmüştüm. Bu mutlu haberi alınca çok sevindim” sözleri ile yaşananları anlattı.



