Antalya’da açığa alınan özel harekatçı, polis eşine silahla tehditler savurdu

Açığa alındığı öğrenilen Özel Harekat Polisi G.T., boşanma aşamasındaki polis memuru eşinin silahı ile etrafa ateş saçıp tehditler savurdu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi’nde boşanma aşamasında olan görevden uzaklaştırılmış Özel Hareket Polisi G .T., polis memuru eşi M.T.’yi konuşmak için parka çağırdı.

Çift, parkta tartışma yaşamaya başladı. G.T., M.T’nin çantasından aldığı silahla karısını tehdit etmeye başladı.

KADES’İ KULLANDI

M.T. telefonda bulunan KADES uygulamasına tıklayarak polis ekiplerini bulunduğu bölgeye çağırdı. Çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGE, TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevre trafiğe kapatıldı. Polis memurları, çaba sonucunda M.T. ve araç içerisinde bulunan çocuklarını bölgeden uzaklaştırdı. Polis memurları, G.T’yi tabancayı bırakması için ikna etmeye çalıştı.

EŞİNİ GÖTÜREN POLİS MEMURUNA BAĞIRDI

G.T., eşini bölgeden uzaklaştıran polis memuruna “Niye götürdün oğlum onu? Niye?” diye bağırmaya bağırdı.

SİLAHLA KOŞMAYA BAŞLADI

G.T. bir süre sonra elindeki silah ile koşmaya başlayarak karısının ve çocuğunun bulunduğu araca yöneldi.

Devreye özel harekat polisleri de girdi. Kadın ve çocuk ekiplerce bölgeden tamamen uzaklaştırıldı.

SİLAHI BAŞINA VE GÖĞSÜNE DAYADI

G.T’yi ikna çalışmalarına müzakereci Özel Hareket Polisleri de dahil oldu. Aralıklarla çevreye ateş açan G.T., silahı başına ve göğsüne doğrultarak polis ekiplerine zor onlar yaşattı.

İKNA ÇALIŞMALARI 2 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

G.T. yine silahını ateşleyerek yürümeye başladı. Özel Hareket Polislerinin 2 buçuk saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. G.T. silahı teslim ederek Özel Harekat Polisleri ile birlikte araca bindirilerek götürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, polis memuru M.T’nin boşanma aşamasında olan eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.