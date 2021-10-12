Antalya’da ağabey katili hakim karşısına çıktı: Ya o ölecekti ya ben

Antalya’da ağabey katili hakim karşısına çıktı: Ya o ölecekti ya ben

Zeytin ağacı yüzünden yaşanan tartışma sonrasında ağabeyini öldüren kardeş hakkında, 18 yıldan 24 yıla kadar ceza istendi. Katil kardeş, “Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Keşke ben ölseydim.” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler Sokak Kayabaşı mevkisinde mülkiyeti Hazine'ye ait araziye, bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi.

16 Mart'ta araziye gelen Hüseyin Baran (64) ile kardeşi Mustafa Baran (62) arasında, zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma yaşandı.

ÖLDÜRÜP, KAÇTI

Tartışma sırasında Mustafa Baran, ağabeyi Hüseyin'i av tüfeğiyle vurmak suretiyle öldürdükten sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Jandarma tarafından Sanayi Mahallesindeki evinde yakalanan Mustafa Baran, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

‘CİNAYET TASARLANARAK İŞLENMEDİ’

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, cinayete konu olan arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu aktarılırken, olayın tasarlanarak işlediğine dair delil elde edilemediği belirtildi.

İddianamede, Mustafa Baran'ın 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Baran, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

“EYLEMİ HAKSIZ TAHRİK ETKİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR”

Olayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık ile ölen Hüseyin Baran’ın öz kardeş oldukları ve aralarında yaklaşık 10 yıldır arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunduğunu belirterek “Olay günü sanığın tarlaya gittiği, olayda kullandığı tüfeğin aracında bulunduğu, sanığın ekmiş olduğu soğanlara gübre atmaya başladığı sırada maktul Hüseyin’in olay yerine geldiği, taraflar arasında arazide bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesinden dolayı tartışma yaşandığı, yaşanan tartışmanın devamında maktul Hüseyin’in Mustafa’yı elinde nacakla kovalamaya başladığı, bir süre sonra sanık ile maktulün boğuşmaya başladığı akabinde sanığın eline aldığı tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır. Maktul Hüseyin Baran’a ait giysiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde atışın ‘uzak atış’ olduğu tespit edilmiştir. Sanığın öldürme eylemi öncesinde maktulle yaşamış olduğu tartışma ve arbedenin ‘haksız tahrik’e neden olduğu ve eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.” ifadelerini kaydetti.

“KAÇMAKTAN USANMIŞTIM, SUÇ TARİHİNDE YA O ÖLECEKTİ YA BEN”

Savcı, esas hakkında görüşünde cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, sanık Mustafa Baran’ın, 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından savcının esas hakkında görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Mustafa Baran, “Dosyaya bakılırsa, bu şahıslardan 10 yıldır kaçtığım anlaşılır. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.” dedi.

Duruşmada, tarafların avukatları savcının esas hakkındaki görüşüne karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.