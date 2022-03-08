Antalya’da ağabey katili için 'akıl sağlığı' raporu beklenecek

Ağabeyini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kardeşin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, katil zanlısı kardeşin akıl sağlığının yerinde olup, olmadığına dair raporun beklenmesine karar verdi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde eşinden 4 yıl önce boşandığı öğrenilen Cengiz Balık (49), birlikte yaşadığı kardeşlerini “Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?” diyerek uyardı.

Kardeşlerden Yılmaz Balık (32), “İstemiyorsan buradan gidebilirsin” deyince tartışma çıktı.

Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı.

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞ TUTUKLANDI

23 Ağustos 2021'de meydana gelen olay sonrası hastaneye kaldırılan Cengiz Balık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz Balık ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

HASTA YAKINLARI 112 EKİBİNE SALDIRDI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Balık, SEGBİS ile katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmalarda istenen 112 acil servis ihbar kayıtlarının incelendiğini, arama yapanların Yıldız Balık, Ferhat Altunkaynak ve Ramiz Kaplan olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Ayrıca 112 ambulans ekibinin saat 21.36'da hastaneden çıkış yaparak olay yerine gittiği; sağlık ekibinin, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradığı için Cengiz Balık'ın saat 21.45'te alındığının tespit edildiği kaydedildi.

“AMBULANSLA İLETİŞİMİMİZ OLMADI”

Duruşmadaki savunmasında sanık Yılmaz Balık, “Bizim ambulans ile iletişimimiz olmadı. Ambulans evin önüne geldi ancak evin önü kalabalıktı. Ambulans evin önünden geçerek, 100 metre ileride durdu. Ambulans görevlilerine saldırı şeklinde bir eylemimiz olmadı. Tahliyemi istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, Yılmaz Balık'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun henüz kendilerine ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.