Antalya'da ağabeyin öldürdüğü kardeş aileye teslim edildi

8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdükten sonra teslim olan 18 yaşındaki zanlının öldürdüğü kardeşinin cenazesi, ailesine teslim edildi.

Dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 15:30 sıralarında cinayet işlenmişti.

Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana gelen olayı, katil zanlısı polise giderek kendisi anlatmıştı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSE SÖYLEDİ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne giden 18 yaşındaki S.Y., ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.

CESET BULUNDU

Bunun üzerine S.Y.'yi gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yapmış, orman yolundan yaklaşık 300 metre içeri girerek S.Y.'nin belirttiği noktada, Seyit Taha Y.'nin cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi gösterdiği iddiasıyla kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.

AİLE MORG ÖNÜNDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Seyit Taha Y.'nin cansız bedeni, bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Manavgat'ta şoförlük yapan baba Osman Y. ile eşi ve diğer yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önünde büyük üzüntü yaşadı.

AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Seyit Taha Y.'nin cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazeyi Yozgat'ın Sorgun ilçesine götüreceği öğrenildi.





























