Antalya'da, ağabeyinin öldürdüğü Seyit Taha defnedildi

Cesdi ormanlık alanda bulunan Taha'nın cenazesi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki Seyit Taha Y., ormanlık alanda 18 yaşındaki ağabeyi Sinan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İki gün önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne giden Sinan Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni mesire alanına götürüp, Kasaplar Mahallesi'ne bakan taraftaki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

CESEDİ ORMANDA BULUNDU

Sinan Y. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giden polis, orman yolundan yaklaşık 300 metre içeride, Seyit Taha Y.'nin cansız bedenini buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Y.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınan Seyit Talha'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla Kayseri'ye, buradan da ambulansla Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Seyit Taha Y. için bugün, cuma namazı öncesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzendi.

Manavgat'ta şoförlük yapan baba Osman Y.'nin güçlükle ayakta durduğu cenazede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Seyit Taha Y., kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"AĞABEYİNİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Komşuları, olaydan sonra tutuklanan Sinan Y.'nin psikolojik sorunları olduğunu ve kardeşini, ailesinin daha fazla ilgi gösterdiği gerekçesiyle kıskandığını öne sürmüştü.





"BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRDÜM"

Cumhuriyet savcısına ifade veren ağabey Sinan Y., "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm." dedi.

Sinan Y., babasının kardeşini daha çok sevdiğini savundu.

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