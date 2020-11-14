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    Antalya'da ağaç dikme tartışması: 1 ölü

    Antalya'da ağaç dikme tartışması: 1 ölü

    32 yaşındaki adam oturduğu apartmanın bahçesine ağaç dikme yüzünden tartıştığı komşuları tarafından bıçaklanıp, tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan 2 katil zanlısını arıyor.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 12:16
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 14:03
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    Antalya’nın Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi'nde tekstilci Ömer Ula (32) ile aynı apartmanda yaşayan komşuları G.S. ve D.P. ile bahçeye ağaç dikme meselesinden tartışmaya başladı.

    Kısa süreli tartışmanın ardından 3 çocuk babası Ula, evine girdi.

    BIÇAKLA YARALAYIP, ATEŞ ETTİLER

    Ancak G.S. ve D.P., gece yarısı Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı.

    Apartmanın bahçesine inen Ula'yı D.P., bacağından bıçakla yaraladı. G.S. ise tabanca ile 2 el ateş etti.

    Antalya da ağaç dikme tartışması: 1 ölü #1

    KURTARILAMADI

    Kanlar içinde yerde kalan Ula, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ömer Ula, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Antalya da ağaç dikme tartışması: 1 ölü #2

    KAÇAN KATİL ZANLILARI ARANIYOR

    Ömer Ula'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan G.S. ve D.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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