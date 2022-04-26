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    Antalya'da ağacın üstünde hayatını kaybetti

    Palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege ağacın tepesinde fenalaşıp, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    • 26.04.2022 - 13:08
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    Antalya'da ağacın üstünde hayatını kaybetti

    Olay, Alanyanın Konaklı Mahallesinde Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesinde gerçekleşti. Ercan Özege'nin ağaçları budamak için orada olduğu belirtildi.

    Palmiye ağacını budayacaktı

    Palmiye ağacını budamak için özel ekipmanlarla ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde bir anda rahatsızlandı.

    Yaşlı adamın rahatsızlandığını fark eden komşuları yardım etmek istedi ancak ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

    Antalya da ağacın üstünde hayatını kaybetti #1

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Sağlık ekiplerinin itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege tüm müdahalere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

    Antalya da ağacın üstünde hayatını kaybetti #2

    Antalya da ağacın üstünde hayatını kaybetti #3


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