Antalya'da ailesinden 6 kişiyi rehin alan şahıs serbest bırakıldı

Dolaptaki etler nedeniyle ailesiyle tartışan şahıs, 5 yeğeni ve engelli kardeşini rehin aldı. 16 bin TL isteyen şahıs gözaltına alınıp salıverildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında dehşet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kardeşleri ile beraber yaşayan Ali A., sabah saatlerinde annesi ve erkek kardeşi ile dolapta bulunan ve bozulma riski geçiren etlerin parçalanması yüzünden tartıştı.

Bu nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine aile üyeleri polis karakoluna giderek kardeşlerinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şahıs için evden uzaklaştırma kararı alındı.

5 yeğeni ve engelli kardeşini rehin aldı

Şahıs daha sonra aile yakınları karakolda iken hızla eve gelerek evde bulunan 5 yeğeni ve bir engelli kardeşini bıçakla rehin alıp babasını ve kardeşlerini aradı. Eve gelen kardeşler ve baba içeri giremedi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 bin TL istedi

İHA'nın aktarımına göre, yaşları 4 ile 17 arasında değişen 6 çocuğu rehin alan şahıs serbest bırakması karşılığında hesabına 16 bin TL para gönderilmesini istedi.

1 saatlik ikna sonucu gözaltına alındı

Polis ekipleri ise sürekli şahıs ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini belirtti. Şahıs yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Şahıs serbest bırakıldı

Karakola götürüleceği sırada aile üyelerinin saldırısına uğrayan genci yine polis ekipleri güçlükle korudu. Çocukları rehin alınan kız kardeş ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Şahıs daha sonra polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Polis karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.