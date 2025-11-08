Antalya'da ailesiyle yaşayan genç evinde ölü halde bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Kepez ilçesinde şüpheli ölüm...

Sabah babası işe giderken ayakta olan Tezcan, bir süre sonra odasına geçti.

OĞLUNU HAREKETSİZ HALDE GÖRDÜ

Uzun süre odasından çıkmayan Tezcan'ı kontrol eden annesi, oğlunu hareketsiz halde buldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye doktorunun ölümü şüpheli bulmasının ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Vücudunda kesici ya da delici bir bulguya rastlanılmayan Tezcan'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.