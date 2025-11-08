Abone ol: Google News

Antalya'da ailesiyle yaşayan genç evinde ölü halde bulundu

Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan 30 yaşındaki genç, sabah saatlerinde odasında ölü bulunurken şahsın vücudundan herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 16:48 Güncelleme:
  • Antalya Kepez'de 30 yaşındaki Tezcan, odasında ölü bulundu.
  • Vücudunda herhangi bir yaralanma bulunmayan gencin ölümü şüpheli bulundu.
  • Tezcan'ın ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak inceleme ile belirlenecek.

Antalya'nın Kepez ilçesinde şüpheli ölüm...

Sabah babası işe giderken ayakta olan Tezcan, bir süre sonra odasına geçti.

OĞLUNU HAREKETSİZ HALDE GÖRDÜ

Uzun süre odasından çıkmayan Tezcan'ı kontrol eden annesi, oğlunu hareketsiz halde buldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye doktorunun ölümü şüpheli bulmasının ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Vücudunda kesici ya da delici bir bulguya rastlanılmayan Tezcan'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3. Sayfa Haberleri