Antalya'da akaryakıt hırsızlığı: Çalınan benzin ve mazot sahibine verildi

Manavgat ilçesinde 80 litre mazot ve 20 litre benzini çalınan kişi şikayette bulundu. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayıp, çalınan akaryakıtı sahibine teslim etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde, S.Ş. isimli şahsın aracından akaryakıt çalınması üzerine, olayın faillerinin tespiti ve yakalanması için Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, olay yerine plakalı araç içerisinde üç erkek şüpheli şahsın geldiği, araç içerisinden çıkan şüpheli bir erkek şahsın minibüste bulunan yakıt bidonlarını araca yüklediği tespit edildi.

Suçunu ve diğer suçluları itiraf etti

Şüpheli Ö.F.E. isimli şahıs evinde yakalandı. Olay ile ilgili olarak yapılan mülakatta şüpheli Ö.F.E.; yakıt bidonlarını aracın bagajına koyduğunu, araçta kendisi ile birlikte B.K. ve M.D. isimli şahısların olduğunu beyan etti.

Çalınan benzin ve mazot sahibine geri verildi

Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucu şüpheli B.K. ve M.D. isimli şahıslar da aynı gün Sarılar Mahallesi’nde yakalandı. Bidonlar ile çalınan 80 litre mazot ve 20 litre benzin ise sahibine teslim edildi.