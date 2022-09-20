Petrol
92.52
0.57%
Euro
18.2658
-0.35%
Dolar
18.3087
0.08%
Altın
981.28
-0.29%
Borsa
324
0.00%
Bitcoin
354.478
1.38%
BTXN Coin
7.86
-1.62%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı

    Husumetli olan akraba grubu arasında çıkan tartışmada 9 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.
    • 20.09.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 akraba grubu arasında tartışma çıktı.

    M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

    9 kişi yaralandı

    Tartışma bir anda kızışarak kavgaya dönüştü.

    Beyzbol sopası, bıçak, demir inşaat terazisi, mermer ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

    Antalya da akraba kavgası: 9 yaralı #1

    2 yaralının durumu ağır

    Etrafta bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2 tanesinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

    Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

    Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı

    Taburcu olan yaralılar karakola götürüldü

    İHA'nın haberine göre, olay yerinin ardından hastanelere giden jandarma ekipleri, tedavisi tamamlanan şüphelileri karakola götürürken olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da akraba kavgası: 9 yaralı #2

    Antalya da akraba kavgası: 9 yaralı #3


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Biden, trafiğe yakalandı
    Dünya

    Biden, trafiğe yakalandı

    'İngiltere monarşisiyle bağlarımızı koparmayacağız'
    Dünya

    'İngiltere monarşisiyle bağlarımızı koparmayacağız'

    Görüş Bildir