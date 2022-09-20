Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı

Husumetli olan akraba grubu arasında çıkan tartışmada 9 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 akraba grubu arasında tartışma çıktı.

M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

9 kişi yaralandı

Tartışma bir anda kızışarak kavgaya dönüştü.

Beyzbol sopası, bıçak, demir inşaat terazisi, mermer ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

2 yaralının durumu ağır

Etrafta bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2 tanesinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Taburcu olan yaralılar karakola götürüldü

İHA'nın haberine göre, olay yerinin ardından hastanelere giden jandarma ekipleri, tedavisi tamamlanan şüphelileri karakola götürürken olayla ilgili soruşturma başlattı.