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- Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı
Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı
- 20.09.2022 - 15:09
- Güncelleme : 20.09.2022 - 15:19
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 akraba grubu arasında tartışma çıktı.
M.K.K., M.T. ve H.T. isimli şahıslar ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.
9 kişi yaralandı
Tartışma bir anda kızışarak kavgaya dönüştü.
Beyzbol sopası, bıçak, demir inşaat terazisi, mermer ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
2 yaralının durumu ağır
Etrafta bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2 tanesinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Antalya'da akraba kavgası: 9 yaralı
Taburcu olan yaralılar karakola götürüldü
İHA'nın haberine göre, olay yerinin ardından hastanelere giden jandarma ekipleri, tedavisi tamamlanan şüphelileri karakola götürürken olayla ilgili soruşturma başlattı.