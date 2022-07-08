Antalya’nın Kaş ilçesinde en tehlikeli akrepler kategorisindeki kara akrebin soktuğu 8 aylık Muhammed bebek için sağlık personeli seferber oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak isimli bebeğin elini kara akrep soktu.

Aile, kendi imkanlarıyla bebeklerini hastaneye götürmek isterken ihbar üzerine Acil Sağlık Hizmetleri ekibi görevlendirildi.

Muhammed bebek, yolda ambulansla alınarak Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kısa sürede teslim edildi.

Minik Muhammed için zamanla yarış

Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucu bebeğin kol ve bacaklarında soğukluk bulunması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Bölümü'ne sevki talep edildi.

Kent merkezinden saat 14.52’de havalanan helikopter ambulans, 35 dakikada Elmalı’ya ulaşıp, minik Muhammed’i alarak saat 16.09’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine teslimini sağladı.

Birbirlerine bakışları duygulandırdı

Pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen Muhammed bebek, 24 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine bakışları ise duygulandırdı.

Antalya'da akrebin soktuğu 8 aylık bebek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı VİDEO



Kara akrep en tehlikeli akrepler kategorisinde

İHA'nın aktardığına göre akrep sokması tehlikesinin büyük bir bölümü siyah akreplerden kaynaklanıyor. En tehlikeli akrepler kategorisinde bulunan kara akrepler, evlerde en çok görülen akrepler arasında yer alıyor.

Özellikle yeni doğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar, kara akrebin zehrine direnç göstermekte çok daha güçsüz kalırken, tıbbi müdahale hızlı bir şekilde yapılmazsa can kayıpları yaşanabiliyor.