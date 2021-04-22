Antalya'da akülü sandalyesi çalınan adam, gözyaşlarıyla beddua etti

Antalya'da yaşayan ve sol tarafı tamamen felç olan İbrahim Araz, akülü sandalyesini çalan hırsıza beddua etti.

Antalya'da yaşayan İbrahim Araz, geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu felç kaldı. Sol tarafı tamamen felç olan Araz'ın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı.

47 yaşındaki Araz, zor durumda kaldığını belirterek gözyaşlarına boğuldu.

HIRSIZA BEDDUA ETTİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan İbrahim Araz, akülü tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla zor durumda kaldığını söyledi. Sol tarafı tamamen felç kalan Araz, eşi ve kızının yardımıyla yüürmeye çalışıyor.

47 yaşındaki Araz'a 97 engelli raporu verildi. Yaşamını aldığı akülü sandalyeye bağlayan Araz’ın sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı. Çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Araz, yetkililerden yardım isterken gözyaşları içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslara beddua etti.





"AKÜLÜ ARABAM DAİREMDEN ÇALINDI"

Konu ile ilgili konuşan İbrahim Araz, “Geçtiğimiz yıl beyin kanaması sonucu sol tarafım felç oldu. Akülü arabam merdiven dairemizden çalındı. Çok sıkıntılı bir duruma düştüm. Emniyete de başvurduk. Sağlığım yerindeyken buradan 2 motosikletimi de çalmışlardı geçtiğimiz yıl içerisinde. Bu insanlar hırsızlık olayını alışkanlık yapmış herhalde. Buradan sürekli hırsızlık yapıyorlar. Ben buradan onlara beddua ediyorum. İnşallah Allah bu hayırlı günde onlara yedirmesin” diye konuştu.





"O ARAÇ BENİM HER ŞEYİMDİ"

Hırsıza beddua eden Araz, “Engelliyim ben o araç benim her şeyimdi. Eşimin bel fıtığı var, manuel engelli aracını süremiyor. Akülü işimizi görüyordu. Beni eve mahkum ettiler. Çok zorlanıyorum. 3 katlı evim ve merdivenli. Komşular yardımı ile aşağı inebiliyorum. Eşim yardımcı oluyor, kızım yardımcı oluyor. Allah ona yedirmesin. Bu hırsızlığı yapanın duygusu yok zaten, hırsızın duygusu mu olur? Arsızın duygusu olmaz. Aracımın çalındığını görünce şok oldum” şeklinde konuştu.



