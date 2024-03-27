Antalya'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı 12 gözaltı Antalya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada silahlar konuştu. İlk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan silahlı çatışma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Taraflar, tabanca pompalı tüfeklerle birbirlerine kurşun yağdırıldı.

Alacak verecek meselesinde kurşunlar havada uçuştu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 yaralı 12 gözaltı

Görgü tanığı bir vatandaş, “Alacak verecek meselesi sanırım. 6-7 yaralı gördük. Olay içeride meydana geldi” dedi.

Olay anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silahların konuştuğu görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları, polisin olayı ayırma çabası yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)