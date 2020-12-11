Antalya'da aldatıldığından şüphelenen koca eşini ve kuzenini vurdu

Silahlı genç, eşi ve eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği teyzesinin oğlunu silahla vurarak yaraladı. Silahla yaraladığı eşinin başında bulunan genç, jandarmaya teslim oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde yaşayan Şahin İnce (45), eşi Ö.İ.' nin (39) kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi.

Eşini ve teyzesinin oğlunu takibe alan Şahin İnce, Manavgat ilçesi Hacıobası Mahallesi’nde buluşacaklarını öğrendi.

EŞİNİ TAKİBE ALDI

Eşinin kendisine ait otomobille Avsallar’dan ayrılmasının ardından araç kiralayan Şahin İnce, eşini takip etti.

Dereağzı mevkisindeki yol kenarında eşinin bir park alanında beklemesi üzerine onun yanına giden İnce, Mehmet K.'yı telefonla arayıp uyarmasını da engelledi.

Yaklaşık 4 saat sonra Mehmet K.'nın bir kamyonetle gelmesinin ardından eşini Mehmet K.'nın yanına gönderen Şahin İnce, eşiyle Mehmet K.'nın buluşmasının ardından ortaya çıkarken, yaşanan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE ATLAYIP DURDURDU

Eş Ö.İ., vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere serilirken, Mehmet K., koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Kara yoluna çıkan Mehmet K., yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne kendisini atıp otomobile binmek isterken arkasından gelen İnce, silahla ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Mehmet K.'nın ayağına, bir diğeri de otomobilin arka yan camına isabet etti.

JANDARMA EŞİNİN BAŞINDA BULDU

Sürücü olay yerinden uzaklaşmak için hareket ederken, otomobilin üzerinde bulunan demirlere tutunan Mehmet K., yaklaşık 40-50 metre gittikten sonra otomobile bindi.

Otomobil sürücüsü Mehmet K.'yı Hacıobası uygulama noktasına getirerek jandarmalara teslim etti.

Mehmet K.'dan durumu öğrenen jandarma ekipleri, olay yerine gelerek, elinde silahla yaralı eşinin başında bekleyen Şahin ince’yi teslim aldı.

TUTUKLANDI

Geceyi jandarmada geçiren Şahin İnce, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İnce, adliye çıkışında basın mensuplarına pişman olduğunu, olayın ailevi bir meseleden kaynaklandığını söyledi.

Diğer taraftan ayağından vurulan Mehmet K.'nın tedavisinin tamamlandığı, Ö.İ.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.