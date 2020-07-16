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Park halindeki otomobilin bir anda alev almasıyla arka arkaya patlamalar yaşanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde, park halindeki 42 TF 804 plakalı otomobilin bagaj bölümünden bir anda alevler çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Zaman zaman patlamaların yaşandığı araç kısa sürede alev topuna dönerken, otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahale sonucu söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Antalya'da alev topuna dönen araç