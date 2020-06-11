Yanmaya başlayınca sürücüsünün indiği otomobil, alev topuna dönüp yokuş aşağı kaydı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Ali İhsan Güneş'in kullandığı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başlarken, sürücü ise durumu fark ederek aracını yol kenarına park etti.

ALEV TOPUNA DÖNÜP, YOKUŞ AŞAĞI KAYDI

Ön lastiklerin aniden alev alması üzerine freni boşalan otomobil, karşı şeride geçip, yokuş aşağı hareket etti. Etraftaki araç sahipleri de yol kenarına park edilen araçları kurtarmak için seferber oldu.

Yanan otomobil kaldırıma çarparak dururken, yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da, alev topuna dönen otomobil VİDEO

Bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Vatandaş, sürücünün son anda araçtan indiğini, otomobilin ön lastiğini alev alması üzerine freninin boşaldığını ve aracın kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.