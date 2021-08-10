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    Antalya'da alevlerden çıkarılan sincap, yoğun bakıma alındı

    Alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çabalar sürüyor.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:42
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    Antalya'da alevlerden çıkarılan sincap, yoğun bakıma alındı

    Antalya Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor.

    Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın, vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

    Antalya da alevlerden çıkarılan sincap, yoğun bakıma alındı #1

    ARKA AYAKLARDA KANGREN

    Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor. Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor.

    Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın, özellikle arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.

    Antalya da alevlerden çıkarılan sincap, yoğun bakıma alındı #2

    DOĞADA YAŞAYAMAYACAK

    Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi.

    Sincabın tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Sefer Küçüker, dün kliniğe getirildikten sonra başlanan tedavisinde iyiye gidiş olan sincabın hayatta kalabilmesi için tedavisinin en az 1 ay süreceğini söyledi.

    Antalya da alevlerden çıkarılan sincap, yoğun bakıma alındı #3

    "SAĞLIĞI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

    Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sincabın tedavisiyle yakından ilgilendiğinden bahseden Küçüker, "Manavgat'tan bize hayvanseverler tarafından getirildi. Geldiği zaman üçüncü derece yanıkları oluşmuştu. Ön ve arka ayaklarında ciddi yanık var. Yanığa bağlı arka ayaklarını kaybedeceğiz. Yeme içme yoktu, nefes alımı kötüydü. Oksijen verildikten sonra sıvıyla beslenmesine başlandı. Bugün, düne göre biraz daha iyi. Hayati tehlikeyi henüz atlatmadı. Sincabın sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

    Antalya da alevlerden çıkarılan sincap, yoğun bakıma alındı #4

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