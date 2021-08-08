Antalya'da alevlerin ortasında kalan ekibin kurtulma anları kamerada

Söndürme çalışmaları sırasında arazöz içindeki bir ekip yangın ortasında kaldı. Telsizden yapılan yönlendirmeler ile alevlerin arasından kurtulan ekiplerin o anları kameraya yansıdı.

Antalya’da başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olan orman yangınları 10 gün süren çalışmaların ardından dün itibarıyla kontrol altına alındı.

Bu süreç içinde gerek itfaiye ekipleri gerekse asker, polis ve jandarma ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Bir yandan ekiplerin cansiperane çalışmaları sürerken diğer yandan bölgede yaşayan halk da çalışmalara destek olmak için seferber oldu.

Geçtiğimiz cuma günü yangın söndürme çalışmaları sırasında ekiplerin arazöz ile alevlerin arasında kaldığı dakikalar, mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi.

TELSİZ ARACILIĞIYLA İRTİBAT KURULDU

Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir anda yangının ortasında kalınca ekibin 100 metre uzağında bulunan başka bir arazöz ekibi arkadaşlarını kurtarabilmek için seferber oldu.

Yangının ortasında kalan ekiplerle telsiz aracılığıyla irtibat kuruldu.

FACİADAN KIL PAYI DÖNDÜ

Mahsur kalan ekip soğukkanlılığını korurken, telsizden kendilerine gelen yönlendirmeleri yerine getirdi.

Telsizden yapılan 'Panik yapmayın, yavaş yavaş geri gidin' anonslarıyla bölgeden ayrılan arazöz, faciadan kıl payı döndü.

Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.